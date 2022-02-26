Томич скончался после падения из маршрутки на ул. Лазо

Возбуждено уголовное дело. Фото: Ксения Высотина

В Томске пассажир скончался после падения из автобуса на ул. Лазо. Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя маршрутки, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В результате происшествия пассажир с травмами доставлен в медицинское учреждение Томска, впоследствии скончался. В отношении водителя следователями УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что 21 февраля 37-летний водитель автобуса, не убедившись в том, что закрыл дверь маршрутки, начал движение. В результате этого, 42-летний пассажир выпал из автобуса, а водитель, не заметив его, совершил наезд задними колесами.

Возбуждено уголовное дело.