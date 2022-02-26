Томские специалисты стали отлавливать стаи бродячих собак после жалоб жителей мкр. Радонежский

Томичи, которые наткнуться на бездомных собак могут обратиться по телефону 46-83-69, 53-57-66. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске специалисты начали отлов бродячих собак. Жители микрорайона Радонежский стали жаловаться на стаю животных в социальных сетях, сообщает пресс-служба мэрии города.

«По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства, в микрорайоне Радонежский выехали специалисты подрядчика администрации Томска по регулированию численности безнадзорных животных», - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что томичи, которые наткнуться на бездомных собак могут обратиться по телефону 46-83-69, 53-57-66.