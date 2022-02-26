В 2022 году в начале лета на неделю закроют томский аэропорт

С 9 июня по 18 июня будут действовать региональные полеты.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Томске в 2022 году в начале июня закроют аэропорт. Там будет походить ремонт взлетно-посадочной полосы, сообщил журналистам директор аэропорта Антон Перфильев.
- С 1 июня по 8 июня будет происходить перерыв авиасообщений, - рассказал директор воздушной гавани.
Андрей Перфильев уточнял, что в 2021 году из 2 500 метров ВВП было отремонтировано 1 550 метров. Остаток наладят в этом году.
Он также добавил, что с 9 июня по 18 июня будут действовать региональные полеты, а с 19 июня аэропорт будет действовать в штатном режиме.