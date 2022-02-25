В Томске объявлен конкурс на поиск подрядчика, который отремонтирует дороги по нацпроекту

В ремонт входит работа по замене асфальта, в том числе с применением полимерно-битумного вяжущего. Фото: Ксения Высотина

В Томске объявлен аукцион на поиск подрясника, который отремонтирует дороги по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Сегодня, 25 февраля, стартовали первые торги на ремонт ул. Ивановского на участке от ул. Иркутский тракт до ул. Высоцкого. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Томска.

«Согласно условиям контракта подрядчик будет обязан предоставить гарантию качества работ в течение пяти лет на выполненные работы по ремонту автомобильной дороги, в также годовую гарантию на выполненные работы по ремонту обочин.», - говорится в сообщении.

В городской администрации также добавили, что в аукцион включены требования по использованию в работе современных материалов с долгим сроком эксплуатации.

Добавляется, что в ремонт входит работа по замене асфальта, в том числе с применением полимерно-битумного вяжущего. Установка люков, ремонт трактатов, замена бортовых камней и обновление дорожной разметки. Также после всех проведенных работ планируется восстановить благоустройство.