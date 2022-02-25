Порядка 1,6 тысяч квартир купили в Томской области через эскроу-счета

Средства дольщиков в размере 2,7 миллиардов рублей на время строительства хранятся в банке на специальных безопасных счетах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области к 1 января 2022 года было куплено около 1,6 тысяч квартир через эскроу-счета. Также на данным момент достраиваются еще 794 квартиры, сообщает пресс-служба Отделения Томска Банка России.

Отмечается, что средства дольщиков в размере 2,7 миллиардов рублей на время строительства хранятся в банке на специальных безопасных счетах.

Как пояснила управляющий Отделением Томск Банка России Елена Петроченко, механизм проектного финансирования жилищного строительства ввели в 2019 году как меру защиты дольщиков от возможного ущерба по вине застройщиков. Посредником и гарантом схемы выступает банк. Она также добавила, что в Томской области за три последних месяца 2021 года с момента раскрытия первых эскроу-счетов, их количество выросло почти восьмикратно - до 798.

Помимо этого, отмечается, что показатели растут и у региональных строителей. К началу 2022 года суммы их действующих кредитных договоров выросли в пять раз, а именно до 9 млрд рублей.