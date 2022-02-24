В 2021 году средняя сумма взятки в Томской области составила 464 000 рублей

Больше всего коррупционных преступлений было выявлено среди лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, сфере дорожной деятельности и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере образования. Фото: Мария Машанова

В Томской области за 2021 год средняя сумма взятки составила 464 тысяч рублей. Полиция зафиксировала 105 фактов взяточничества в регионе, сообщил начальник регионального УМВД Демьян Лаптев, выступая на собрании областной думы.

-Всего задокументировано 105 фактов взяточничества. Средний размер взятки составил 464 тысячи рублей, - рассказал Демьян Лаптев.

Начальник регионального УМВД уточнил, что больше всего коррупционных преступлений было выявлено среди лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, сфере дорожной деятельности и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере образования.

Также он добавил, что в расчете на численность населения, Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.