Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 5:21

В 2021 году средняя сумма взятки в Томской области составила 464 000 рублей

Полиция зафиксировала 105 фактов взяточничества в регионе
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Больше всего коррупционных преступлений было выявлено среди лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, сфере дорожной деятельности и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере образования. Фото: Мария Машанова

Больше всего коррупционных преступлений было выявлено среди лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, сфере дорожной деятельности и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере образования. Фото: Мария Машанова

В Томской области за 2021 год средняя сумма взятки составила 464 тысяч рублей. Полиция зафиксировала 105 фактов взяточничества в регионе, сообщил начальник регионального УМВД Демьян Лаптев, выступая на собрании областной думы.

-Всего задокументировано 105 фактов взяточничества. Средний размер взятки составил 464 тысячи рублей, - рассказал Демьян Лаптев.

Начальник регионального УМВД уточнил, что больше всего коррупционных преступлений было выявлено среди лесопромышленного и топливно-энергетического комплекса, сфере дорожной деятельности и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и в сфере образования.

Также он добавил, что в расчете на численность населения, Томская область занимает второе место в Сибирском федеральном округе.