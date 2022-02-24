В Томске пройдет выставка, где покажут частицу мощей Сергия Радонежского

Выставка будет работать с 10:00 до 19:00, 6 марта — с 10:00 до 16:00. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске с 28 февраля по 6 марта в ТУ "1000 мелочей" пройдет выставка-ярмарка, где горожанам покажут частицу мощей Сергия Радонежского. Об этом сообщили в пресс-службе томской епархии.

- В 2022 году выставка-ярмарка посвящена 600-летию обретения мощей преподобного Сергия Радонежского и 150-летию со дня рождения святой царицы-страстотерпицы Александры Федоровны Романовой, - рассказали в епархии.

В пресс-службе уточнили, что на выставке будет продемонстрированы две экспозиции, посвященные этим значимым для каждого верующего человека святым. помимо этого, на ярмарке будет представлен монастырский мед и продукты пчеловодства, мази и масла.

Добавляется, что выставка будет работать с 10:00 до 19:00, 6 марта — с 10:00 до 16:00.