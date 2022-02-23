И.о. мэра Томска возложил цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы

В возложении также приняли участие заместители мэра и сотрудники администрации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 23 февраля и.о. мэра Томска Михаил Ратнер возложил цветы к Мемориалу боевой и трудовой славы, сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня, в День защитника Отечества, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер почтил память томичей – участников Великой Отечественной войны и возложил цветы к Вечному огню в Лагерном Саду", - говорится в сообщении.

В мэрии рассказали, что в возложении также приняли участие заместители мэра и сотрудники администрации.

Отмечается, что с самого утра у Мемориала боевой и трудовой славы томичей несет вахту почетный караул штаба «Пост №1».