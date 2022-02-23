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Общество23 февраля 2022 5:54

Жительница Томска лишилась порядка 200 тысяч рублей, поверив незнакомцу

Иностранец пообещал отправить ей подарок
Ксения Высотина
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Поверив, томичка перевела на указанный ей счет около 200 тысяч рублей, после чего обнаружила, что переписка с неизвестным стерта, а его аккаунт в социальной сети удален. Фото: Мария Машанова

Поверив, томичка перевела на указанный ей счет около 200 тысяч рублей, после чего обнаружила, что переписка с неизвестным стерта, а его аккаунт в социальной сети удален. Фото: Мария Машанова

В Томске местная 61-летняя жительница лишилась около 200 тысяч рублей, поверив незнакомцу в интернете. Иностранец пообещал отправить ей подарок, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Октябрьскому району поступило заявление от местной жительницы, 1960 года рождения по факту хищения денежных средств", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, как женщина познакомилась в социальных сетях с якобы иностранцем, который позже в ходе переписки пообещал отправить ей подарок. После этого томичке поступил звонок от "транспортной компании", женщине сказали, что к ней едет посылка с крупной суммой в иностранной валюте и необходимо оплатить налог.

Поверив, томичка перевела на указанный ей счет около 200 тысяч рублей, после чего обнаружила, что переписка с неизвестным стерта, а его аккаунт в социальной сети удален.