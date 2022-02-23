В Томской области в военные структуры требуются стрелки и танкисты

Соискателям на эти вакансии полагается бесплатное питание, бесплатный проезд к отпуску, госстрахование жизни и здоровья. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в структурах Минобороны требуются стрелки и танкисты.Вакансия стрелка с заработной платой в 60 тысяч рублей, сообщает информационное агентство РИА Томск со ссылкой на начальника облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

-Наиболее высокооплачиваемая – вакансия стрелка с заработной платой в 60 тысяч рублей. Далее идут вакансия военнослужащего-контролера в рядовой и сержантский состав с зарплатой в 55 тысяч рублей, еще одна вакансия стрелка с зарплатой в 50 тысяч рублей, водитель автомобиля категории В и С с зарплатой в 42 тысячи рублей, - рассказала Грузных.

Добавляется, что соискателям на эти вакансии полагается бесплатное питание, бесплатный проезд к отпуску, госстрахование жизни и здоровья.