Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 4:40

В Томской области в военные структуры требуются стрелки и танкисты

Вакансия стрелка с заработной платой в 60 тысяч рублей
Ксения Высотина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Соискателям на эти вакансии полагается бесплатное питание, бесплатный проезд к отпуску, госстрахование жизни и здоровья.

Соискателям на эти вакансии полагается бесплатное питание, бесплатный проезд к отпуску, госстрахование жизни и здоровья.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томской области в структурах Минобороны требуются стрелки и танкисты.Вакансия стрелка с заработной платой в 60 тысяч рублей, сообщает информационное агентство РИА Томск со ссылкой на начальника облдепартамента труда и занятости населения Светлана Грузных.

-Наиболее высокооплачиваемая – вакансия стрелка с заработной платой в 60 тысяч рублей. Далее идут вакансия военнослужащего-контролера в рядовой и сержантский состав с зарплатой в 55 тысяч рублей, еще одна вакансия стрелка с зарплатой в 50 тысяч рублей, водитель автомобиля категории В и С с зарплатой в 42 тысячи рублей, - рассказала Грузных.

Добавляется, что соискателям на эти вакансии полагается бесплатное питание, бесплатный проезд к отпуску, госстрахование жизни и здоровья.