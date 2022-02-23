В 2022 году в Томской области около 400 людям грозит подтопление

На борьбу с половодьем в 2022 году из областного бюджета выделят 20 миллионов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской области в 2022 году около 400 людям грозит подтопление. В весеннее половодье могут попасть 100 домов в 14 населенных пунктах, сообщает пресс-служба областной администрации.

"На борьбу с половодьем в 2022 году из областного бюджета выделят 20 миллионов рублей. Деньги пойдут на мониторинг ледовой обстановки в местах предполагаемого затора, на ледорезные и ледовзрывные работы на реках и применение вертолета Ми-8", - сообщили в администрации.

Отмечается, что половодье в этом году может коснуться участков дорог в Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском, Тегульдетском и Чаинском районах.

Как прокомментировал начальник Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Волков, вскрытие рек и развитие половодья будут существенно зависеть от температурного фона и количества осадков.