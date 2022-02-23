В Томске женщина на иномарке врезалась в столб

В Томске во вторник, 22 февраля, женщина на иномарке врезалась в столб. Пострадавшую отвезли в больницу, сообщили в региональной поисково-спасительной службе.

- Сообщение об аварии пришло 22 февраля в 22.23. Спасатели деблокировали пострадавшую женщину и передали ее сотрудникам скорой медицинской помощи, - рассказали спасатели.

В томском паблике также прокомментировали эту историю: "Девушка на "фунтике" не справилась с управлением, и врезалась в столб".

По словам очевидцев, пострадавшая двигалась в сторону ТЦ "Изумрудный город",