Томский заключенный сбежал из тюрьмы на кануне Дня всех влюбленных

В 5 утра мужчина вышел на территорию тюрьмы под видом уборки территории - и не вызвал никаких вопросов у охранников, а позже просто ушел с территории тюрьмы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томске 29-летний заключенный сбежал из тюрьмы на кануне Дня всех влюбленных. Мужчина хотел сходить на свидание, сообщили в одном и томских telegram-канале.

"Мужчина попал в тюрьму в 2014 году на 9 лет - за непреднамеренное убийство", -говорится в сообщении.

Уточняется, что заключенный хотел попасть на свидание к своей возлюбленной. В 5 утра мужчина вышел на территорию тюрьмы под видом уборки территории - и не вызвал никаких вопросов у охранников, а позже просто ушел с территории тюрьмы.

После свидания заключенный вернулся обратно в колонию и был замечен охранниками. Теперь томичу грозит еще и 313 УК РФ (побег из мест лишения свободы).