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Общество22 февраля 2022 1:50

К Томске из-за весеннего солнца могут происходить сбои телеэфира

Это связано с весенней солнечной интерференции
Ксения Высотина
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В регионе весенняя солнечная интерференция начинается с 23 февраля. Фото: pixabay.com

В регионе весенняя солнечная интерференция начинается с 23 февраля. Фото: pixabay.com

В конце февраля и в начале марта В Томске могут происходить сбои телеэфира. Это связано с весенней солнечной интерференции, сообщает пресс-служба томского областного радиотелевизионного передающего центра.

"В какой-то момент Солнце оказывается ровно позади спутника связи, на одной линии с приемной земной станцией. В это время сигналы спутника глушатся более мощными сигналами Солнца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в регионе весенняя солнечная интерференция начинается с 23 февраля. Поэтому прерывания сигнала мультиплексов РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России» могут наблюдаться до 4 марта в период с 13:02 до 13:20 по местному времени.

Добавляется, что этом может продолжаться до 18 минут.