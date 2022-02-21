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Общество21 февраля 2022 6:15

В Томске большинство загсов не будут работать 23 февраля

Прием томичей будет вести департамент ЗАГС Томской области на ул. Розы Люксембург, 18а
Ксения Высотина
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Работа возобновится 24 февраля.

Работа возобновится 24 февраля.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске 23 февраля большинство загсов работать не будут. Прием томичей будет вести департамент ЗАГС Томской области на ул. Розы Люксембург, 18а, сообщает пресс-служба областной администрации.

"Обратиться к специалистам смогут жители областного центра и Томского района с 9 до 17 часов с учетом обеденного перерыва с 13 до 14 часов", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что записаться на прием можно по телефону: 8 (3822) 469-143. Также добавляется, что остальные загсы 23 февраля работать не будут. Работа возобновится 24 февраля.