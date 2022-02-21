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Здоровье21 февраля 2022 5:56

В Томске сотрудники администрации доставили более 150 лекарственных наборов

14 сотрудников мэрии города присоединились к автоволонтерам штаба «Мы вместе»
Ксения Высотина
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Всего удалось доставить 156 пакетов с лекарствами", - говорится в сообщении.

Всего удалось доставить 156 пакетов с лекарствами", - говорится в сообщении.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске сотрудники городской администрации доставили более 150 лекарственных наборов. 14 сотрудников мэрии города присоединились к автоволонтерам штаба «Мы вместе», сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Передвигаясь на личном автотранспорте, они доставляли лекарственные наборы горожанам с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому. Всего удалось доставить 156 пакетов с лекарствами", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в доставке лекарственных наборов также приняли участие сотрудники администраций Ленинского и Советского районов.