В Томске сотрудники администрации доставили более 150 лекарственных наборов

Всего удалось доставить 156 пакетов с лекарствами", - говорится в сообщении. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске сотрудники городской администрации доставили более 150 лекарственных наборов. 14 сотрудников мэрии города присоединились к автоволонтерам штаба «Мы вместе», сообщает пресс-служба ведомтсва.

"Передвигаясь на личном автотранспорте, они доставляли лекарственные наборы горожанам с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому. Всего удалось доставить 156 пакетов с лекарствами", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в доставке лекарственных наборов также приняли участие сотрудники администраций Ленинского и Советского районов.