В Томске уже отбирают подрядчиков, которые выполнят благоустройства общественных пространств

Начальная цена аукциона порядка 8 миллионов рублей, срок выполнения работ - август 2022 года.
Фото: Пресс-служба мэрии Томска
В Томске уже отбирают подрядчиков, которые займутся благоустройством общественных пространств. Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству «Сквера у школы» по ул. Ф. Мюнниха, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
"Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит благоустроить пешеходные дорожки, обустроить парковки, восстановить газоны, установить урны и садовые диваны", - говорится в сообщении.
В городской администрации рассказали, что начальная цена аукциона порядка 8 миллионов рублей, срок выполнения работ - август 2022 года. Добавляется, что заявки прижимаются до 1 марта.
Конкурсные процедуры по остальным общественным пространствам состоятся в ближайшее время.