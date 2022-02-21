В Томске уже отбирают подрядчиков, которые выполнят благоустройства общественных пространств

Начальная цена аукциона порядка 8 миллионов рублей, срок выполнения работ - август 2022 года. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

В Томске уже отбирают подрядчиков, которые займутся благоустройством общественных пространств. Объявлен электронный аукцион на выполнение работ по благоустройству «Сквера у школы» по ул. Ф. Мюнниха, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

"Согласно конкурсной документации, победителю торгов предстоит благоустроить пешеходные дорожки, обустроить парковки, восстановить газоны, установить урны и садовые диваны", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что начальная цена аукциона порядка 8 миллионов рублей, срок выполнения работ - август 2022 года. Добавляется, что заявки прижимаются до 1 марта.

Конкурсные процедуры по остальным общественным пространствам состоятся в ближайшее время.