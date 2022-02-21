В Томской области Почта России изменит график работы в связи с 23 февраля

22 февраля отделения закроются на час раньше, а 24 февраля почта будет работать в обычном режиме. Фото: Ксения Высотина

В Томской области отделения Почты России изменят график работы в связи с 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"23 февраля станет выходным днем для всех почтовых отделений", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что 22 февраля отделения закроются на час раньше, а 24 февраля почта будет работать в обычном режиме.

Добавляется, что уточнить актуальный график работы отделений или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.