В Томске у студента из Египта мошенник украл телефон

Стражи порядка нашли подозреваемого 33-летнего местного жителя, который ранее уже не однократно был судим. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске у студента из республики Египет, злоумышленник украл телефон. Мужчину уже поймали, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило заявление от студента из Республики Египет по факту хищения сотового телефона", - говорится в сообщении.

В полиции пояснили, что при помощи переводчика студент рассказал, как его обманул не знакомый ему мужчина. Злоумышленник подошел к студенту и жестами попросил сотовый телефон чтобы позвонить, при этом оставил ему сумку из-под ноутбука. После этого злоумышленник отошел от студента, создавая видимость разговора по телефону, но так и не вернулся обратно.

В ходе розыска, стражи порядка нашли подозреваемого 33-летнего местного жителя, который ранее уже не однократно был судим.

В отношении томича возбуждено уголовное дело.