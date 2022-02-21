В Томске у студента из Египта мошенник украл телефон

Стражи порядка нашли подозреваемого 33-летнего местного жителя, который ранее уже не однократно был судим.
Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области
В Томске у студента из республики Египет, злоумышленник украл телефон. Мужчину уже поймали, сообщает пресс-служба областного УМВД.
"В дежурную часть ОМВД России по Советскому району города Томска поступило заявление от студента из Республики Египет по факту хищения сотового телефона", - говорится в сообщении.
В полиции пояснили, что при помощи переводчика студент рассказал, как его обманул не знакомый ему мужчина. Злоумышленник подошел к студенту и жестами попросил сотовый телефон чтобы позвонить, при этом оставил ему сумку из-под ноутбука. После этого злоумышленник отошел от студента, создавая видимость разговора по телефону, но так и не вернулся обратно.
В ходе розыска, стражи порядка нашли подозреваемого 33-летнего местного жителя, который ранее уже не однократно был судим.
В отношении томича возбуждено уголовное дело.