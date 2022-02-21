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Общество21 февраля 2022 2:29

В Томске в семенах петрушки обнаружили карантинный сорняк

Было уничтожено более 3 тысяч пакетиков
Ксения Высотина
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Амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, которое сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв.

Амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, которое сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томске было уничтожено более 3 тысячи пакетиков с семенами петрушки в которых нашли карантинный сорняк. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Томской области.

Специалисты рассказали, что они обнаружили семена карантинного сорного растения для стран ЕАЭС - амброзии полыннолистной. Отмечается, что амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, которое сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв.

Также специалисты добавили, что владельцу груза было направлено предписание о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции.