В Томске в семенах петрушки обнаружили карантинный сорняк

Амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, которое сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Томске было уничтожено более 3 тысячи пакетиков с семенами петрушки в которых нашли карантинный сорняк. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Томской области.

Специалисты рассказали, что они обнаружили семена карантинного сорного растения для стран ЕАЭС - амброзии полыннолистной. Отмечается, что амброзия полыннолистная – однолетнее травянистое растение, которое сильно подавляет культурные растения, резко снижает плодородие почв.

Также специалисты добавили, что владельцу груза было направлено предписание о принятии мер в отношении зараженной подкарантинной продукции.