В Томске в результате аварии пострадал водитель и два ребенка

ДТП произошло днем 20 февраля ул. Смирнова, 25, между собой столкнулись Toyota Wish и Hyundai Creta. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в воскресенье, 20 февраля, в результате аварии пострадал водитель и два ребенка. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате происшествия, мужчина-водитель 1982 г.р. и два ребенка-пассажира 2013 и 2015 г.р автомобиля Toyota, с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что ДТП произошло днем 20 февраля ул. Смирнова, 25, между собой столкнулись Toyota Wish и Hyundai Creta.