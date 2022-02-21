Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 2:23

В Томске в результате аварии пострадал водитель и два ребенка

Их доставили в больницу
Ксения Высотина
КомментироватьОставить комментарий(0)
ДТП произошло днем 20 февраля ул. Смирнова, 25, между собой столкнулись Toyota Wish и Hyundai Creta.

ДТП произошло днем 20 февраля ул. Смирнова, 25, между собой столкнулись Toyota Wish и Hyundai Creta.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске в воскресенье, 20 февраля, в результате аварии пострадал водитель и два ребенка. Их доставили в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате происшествия, мужчина-водитель 1982 г.р. и два ребенка-пассажира 2013 и 2015 г.р автомобиля Toyota, с травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что ДТП произошло днем 20 февраля ул. Смирнова, 25, между собой столкнулись Toyota Wish и Hyundai Creta.