Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 2:03

С томских улиц уберут контейнеры для раздельного сбора мусора

Всего в городе их было 300 штук
Ксения Высотина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Всего в Томске стояло 300 подобных контейнеров.

Всего в Томске стояло 300 подобных контейнеров.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске уберут оранжевые контейнеры для раздельного мусора, сообщает telegram-канал регоператора по обращению с ТКО.

"Проект был реализован в 2019 году компанией «АБФ-Логистик». Оранжевые контейнеры было решено убрать, так как эксперимент не имеет экономического смысла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие контейнеры служили для фасовки разного материала: стекло, пластик, бумага и тд. Всего в Томске стояло 300 подобных контейнеров. Часть из них была украдена, около 60 подлежали ремонту, многие подожгли. Также основная часть собранного стекла не доезжала до пункта приема, так как по дороге все разбивалось.

Также отмечается, что к следующему году в городе может появиться мусоросортировочный комплекс, который будет сортировать все отходы с территории Томска и Томского района.

В telegram-канале регоператора добавили, что сейчас томичи могут сдать вторсырье в пункты приема "Седьмой лепесток".