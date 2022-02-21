С томских улиц уберут контейнеры для раздельного сбора мусора

Всего в Томске стояло 300 подобных контейнеров. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томске уберут оранжевые контейнеры для раздельного мусора, сообщает telegram-канал регоператора по обращению с ТКО.

"Проект был реализован в 2019 году компанией «АБФ-Логистик». Оранжевые контейнеры было решено убрать, так как эксперимент не имеет экономического смысла", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие контейнеры служили для фасовки разного материала: стекло, пластик, бумага и тд. Всего в Томске стояло 300 подобных контейнеров. Часть из них была украдена, около 60 подлежали ремонту, многие подожгли. Также основная часть собранного стекла не доезжала до пункта приема, так как по дороге все разбивалось.

Также отмечается, что к следующему году в городе может появиться мусоросортировочный комплекс, который будет сортировать все отходы с территории Томска и Томского района.

В telegram-канале регоператора добавили, что сейчас томичи могут сдать вторсырье в пункты приема "Седьмой лепесток".