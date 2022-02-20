В Томске задержали томича, который подозревается в краже телевизора из съемной квартиры

Пока мужчина там проживал, он решил украсть телевизор, который позже продал в комиссионном магазине. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полиция задержала 25-летнего подозреваемого в краже телевизора из съемной квартиры. Мужчина уже был ранее судим, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В дежурную часть ОМВД России по Кировскому району города Томска поступило заявление от жителя областного центра, о хищении принадлежащего ему телевизора", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе розыска они нашли подозреваемого местного жителя, который уже был ранее судим. Уточняется, что злоумышленник снял квартиру на сутки по адресу ул. Карпова. Пока мужчина там проживал, он решил украсть телевизор, который позже продал в комиссионном магазине.

На томича завели уголовное дело.