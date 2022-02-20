Томская полиция пресекла незаконную рубку лесных насаждений

В Томской области полиция пресекла незаконную рубку лесных насаждений. На момент прибытия стражей порядка мужчина совершил рубку 3-х деревьев породы «кедр», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"При несении службы по охране общественного порядка сотрудникам патрульно-постовой службы ОМВД России по Колпашевскому району от местных жителей поступила информация о том, что районе села Тогур совершается рубка лесных насаждений", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что приехав на место, они услышали звук бензопилы в районе лесного массива. Позже полицией был установлен местный 26-летний житель. На момент прибытия стражей порядка мужчина совершил рубку 3-х деревьев породы «кедр», общим объемом более 13 кубических метров.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.