Коронавирус в Томске на 20 февраля: + 1 254 новых случаев заражения

Сейчас в регионе 86 929 подтвержденных случая. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 20 февраля 2022 года, в Томской области выявлено 1 254 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 86 929 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 139 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 66 601 человек.

За последние сутки в стране выявлено 170 699 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 745 пациентов скончалось, 147 296 выздоровели.