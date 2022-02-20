В Томске в аварии двух автомобилей пострадал ребенок

Те, кто был свидетелем ДТП могут обратиться по телефонам 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске при столкновении Honda и Kia на пересечении ул. Красноармейская и Алтайская пострадал ребенок. Мальчика увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате происшествия пассажир автомобиля Honda, мальчик 2013 года рождения, с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что они устанавливают обстоятельства произошедшего. Те, кто был свидетелем ДТП могут обратиться по телефонам 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.