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Общество20 февраля 2022 8:07

В Томске в аварии двух автомобилей пострадал ребенок

Мальчика увезли в больницу
Ксения Высотина
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Те, кто был свидетелем ДТП могут обратиться по телефонам 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.

Те, кто был свидетелем ДТП могут обратиться по телефонам 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске при столкновении Honda и Kia на пересечении ул. Красноармейская и Алтайская пострадал ребенок. Мальчика увезли в больницу, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В результате происшествия пассажир автомобиля Honda, мальчик 2013 года рождения, с травмами доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что они устанавливают обстоятельства произошедшего. Те, кто был свидетелем ДТП могут обратиться по телефонам 8 (3822) 794-693, 66-44-22, 66-44-24.