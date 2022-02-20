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Общество20 февраля 2022 5:00

В Томске за прошедший день вывезут более 1300 тонн снега

Была задействована 91 единица техники
Ксения Высотина
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Было вывезено 1325 тонн снега, всего за зиму – свыше 246 тысяч тонн.

Было вывезено 1325 тонн снега, всего за зиму – свыше 246 тысяч тонн.

Фото: Ксения Высотина

За прошедший день в Томске вывезут более 1300 тонн снега. В уборке была задействована 91 единица техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

"В уборке улично-дорожной сети и внутриквартальных проездов Томска была задействована 91 единица техники - пескоразбрасыватели, плужнощеточные машины, самосвалы и минипогрузчики", - говорится в сообщении.

В городской администрации рассказали, что в уборке также участвовало боле 80 человек. Отмечается, что было вывезено 1325 тонн снега, всего за зиму – свыше 246 тысяч тонн.

В мэрии добавили, что снегоочистительная техника работает по основным городским магистралям и маршрутам общественного транспорта, в том числе по пр. Ленина, пр. Комсомольскому, на ул. Красноармейской, ул. Нахимова, ул. Московский тракт, Советская, Герцена, Ивановского и других.