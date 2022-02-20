За 7 дней в Томской области система видеофиксации обнаружила почти 6 тысяч нарушений ПДД

За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 5 873 нарушения, 2 780 из которых - нарушения скоростного режима. Фото: Ксения Высотина

В Томской области за минувшую неделю система видеофиксации обнаружила почти 6 тысяч нарушений ПДД, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"За прошедшую неделю с помощью системы видеофиксации зафиксировано 5 873 нарушения, 2 780 из которых - нарушения скоростного режима", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что ежедневно на автодорогах области осуществляется видеофиксация нарушений Правил дорожного движения. После фиксации нарушения видеокамерой информация передается в ГИБДД, обрабатывается, и через некоторое время владелец транспортного средства по почте получает квитанцию на оплату штрафа.

Сотрудники полиции напоминают всем жителям города Томска и области о том, что на дороге необходимо быть внимательными и соблюдать Правила дорожного движения.