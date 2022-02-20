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Здоровье20 февраля 2022 3:05

В облздраве рассказали, какие бесплатные лекарства привозят томичам с COVID-19

Ксения Высотина
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Они выдаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, Минздравом России включены противовирусные и противовоспалительные ингаляционные средства, жаропонижающие и антикоагулянты.

Они выдаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, Минздравом России включены противовирусные и противовоспалительные ингаляционные средства, жаропонижающие и антикоагулянты.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томске жителям города рассказали, какие препараты привозят болеющим коронавирусной инфекцией. Горожанам поставляют препараты уже более года, сообщает telegram-канал облздрава.

Как рассказала замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталья Метелева, лекарственные препараты доставляют уже более года. Они выдаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, Минздравом России включены противовирусные и противовоспалительные ингаляционные средства, жаропонижающие и антикоагулянты.

Добавляется, что все выдается по назначению врача. Также отметили, что самолечением заниматься не стоит, особенно это касается приема антибиотиков и антикоагулянтов. Все должно пропиваться по инструкции.