В облздраве рассказали, какие бесплатные лекарства привозят томичам с COVID-19

Они выдаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, Минздравом России включены противовирусные и противовоспалительные ингаляционные средства, жаропонижающие и антикоагулянты.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Томске жителям города рассказали, какие препараты привозят болеющим коронавирусной инфекцией. Горожанам поставляют препараты уже более года, сообщает telegram-канал облздрава.
Как рассказала замначальника департамента здравоохранения Томской области Наталья Метелева, лекарственные препараты доставляют уже более года. Они выдаются пациентам с новой коронавирусной инфекцией, Минздравом России включены противовирусные и противовоспалительные ингаляционные средства, жаропонижающие и антикоагулянты.
Добавляется, что все выдается по назначению врача. Также отметили, что самолечением заниматься не стоит, особенно это касается приема антибиотиков и антикоагулянтов. Все должно пропиваться по инструкции.