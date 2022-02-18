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Общество18 февраля 2022 11:51

Томская полиция рассказала о случившемся на улице Интернационалистов

Инцидент был случайностью
Ксения Высотина
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Женщина вела внучку в детский сад и в один момент девочка начала капризничать и вырываться.

Женщина вела внучку в детский сад и в один момент девочка начала капризничать и вырываться.

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

Полиция прокомментировала ситуацию в Томске на улице Интернационалистов. Инцидент между бабушкой и девочкой был случайностью, сообщает пресс-служба региональной УМВД.

"Сегодня, около 08 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району города Томска поступило сообщение по факту того, что в районе улицы Интернационалистов женщина ударила ребенка", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что женщина вела внучку в детский сад и в один момент девочка начала капризничать и вырываться. Тогда она попыталась схватить убегающую внучку за одежду, но вместо этого попала рукой ей по лицу, в результате случившегося из носа девочки потекла кровь.

Отмечается, что на данный момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.