Коронавирус в Томске на 18 февраля: + 1 045 новых случаев заражения

Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 66 295 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 18 февраля 2022 года, в Томской области выявлено 1 045 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 84 574 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 159 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 66 295 человек.

За последние сутки в стране выявлено 198 369 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 784 пациентов скончалось, 180 071 выздоровели.