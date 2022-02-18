В Томске два подростка угнали автомобиль

Двое подростков, находясь в алкогольном опьянении, увидели припаркованный автомобиль и решили его угнать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске двое подростков 15 и 17 лет были пойманы за угоном автомобиля. Молодых люде осудили на 3 года и 1 год, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Советский районный суд г. Томска признал двух подростков в возрасте 15 и 17 лет виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что двое подростков, находясь в алкогольном опьянении, увидели припаркованный автомобиль и решили его угнать. Поникнув в салон, они завели машину и отпарились кататься по городу. Позже сотрудники ГИБДД их остановили.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. Первому из них грозит наказание в виде 3 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, второму участнику преступления – в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.