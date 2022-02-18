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Общество18 февраля 2022 3:41

В честь 77-й годовщины со Дня Победы томичей просят найти в семейном архиве фотоснимки военных лет

Оцифрованные материалы можно присылать по почте
Ксения Высотина
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Администрация города просит это сделать в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины со Дня Победы.

Администрация города просит это сделать в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины со Дня Победы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске жителей города просят поискать в своих семейных архивах фото сделанные в военные годы. Администрация города просит это сделать в рамках подготовки к празднованию 77-й годовщины со Дня Победы, сообщает пресс-служба мэрии.

"Снимки могут рассказывать о жизни города, городских предприятий и учреждений, виды улиц в военные и послевоенные годы", - говорится в сообщении.

В администрации города добавили, что отсканированные фото можно прислать по почте foto@admin.tomsk.ru