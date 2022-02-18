Стать инвестором при строительстве томского кампуса хочет только одна компания

На данный момент создано около 300 рабочих мест, это не считая тех мест, которые будут предоставлены частным компания для оказания разного рода коммерческих услуг. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стать инвестором при строительстве томского межвузовского студенческого кампуса захотела только одна компания - ООО "Томский студенческий кампус". Об этом сообщил журналистам замгуберантора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрий Гурдин.

Отметим, что компания ООО "Томский студенческий кампус" создана совместно с "Газпромбанком" и ГК "Гранит".

По словам замгубернатора, на сегодняшний день создано порядка 300 рабочих мест, без учета тех, которые еще предоставят частные компании для оказания различных коммерческих услуг.

Гурдин отметил, что "Гранит" имеет большое портфолио проектов, в которых он выступал инвестором, генподрядчиком. Он строил также и канатные дороги, и объекты, связанные с гидрозащитой и многие другие.