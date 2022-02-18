В Томске в 2022 году отремонтируют 18 км дорог

Все ремонтные работы должны быть завершены до 30 августа этого года. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2022 году в Томске отремонтируют 18 км дорог. В рамках нацпроекта "Безопасные качественные догори" должны отремонтировать 13 участков, сообщает пресс-служба мэрии с отсылкой на заммэра по благоустройству Вячеслава Черноус.

-Объем предусмотренного финансирования на проведение работ составляет 600 млн рублей, в том числе: 390 млн – областной бюджет, 210 млн – муниципальный бюджет, - рассказал заммэра.

Он отметил, что ремонтные работы пройдут на ул. Баумана, Бирюкова, Высоцкого, Гагарина, Гамалеи, Ивановского, К. Маркса, Мечникова, Сибирская, Богашевский тракт, Басандайская, Красноармейская.

Помимо этого Черноус заявил, что все ремонтные работы должны быть завершены до 30 августа этого года.