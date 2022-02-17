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Общество17 февраля 2022 6:03

В Томске в 2022 году планируют установить освещение на присоединенных территориях и возле школ

Мэрия составила предварительный список улиц, где нужно освещение
Ксения Высотина
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На данный момент в этом списке находится 2 участка, они нуждаются в установке более 1 тысячи светильников.

На данный момент в этом списке находится 2 участка, они нуждаются в установке более 1 тысячи светильников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске городская администрация планирует установить освещение на присоединенных территориях и возле школ. Мэрия составила предварительный список улиц, где нужно освещение, сообщили в ведомстве.

"Администрация Томска составила предварительный перечень улиц, на которых необходимо в 2022 году обустроить линии освещения. В него вошли в первую очередь присоединенные территории и подходы к детским садам и школам", - говорится в сообщении.

В администрации города рассказали, что на данный момент в этом списке находится 2 участка, они нуждаются в установке более 1 тысячи светильников.

Как пояснил заммэра по благоустройству Вячеслав Черноус, список составлен на основании обращений томичей, также в него включены подъездные пути к детским садам, школам, участки с высокой интенсивностью движения.