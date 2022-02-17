В Томске полиция задержала закладчика с 25 свертками с наркотиками

Веществом в свертках оказался мефедрон общей массой 107,67 грамма и метадон общей массой 1,60 грамма. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске задержан 31-летний местный житель у которого при себе нашли 25 полимерных свертков с наркотическим веществом. В ходе следственных действий мужчина указал на местонахождение 14 тайников, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В ходе реализации оперативной информации сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Томской области при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» в подъезде дома в переулке Урожайном города Томска задержали местного жителя 1990 года рождения, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты 25 полимерных свёртков с веществом", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что веществом в свертках оказался мефедрон общей массой 107,67 грамма и метадон общей массой 1,60 грамма. Также добавляется, что дома у задержанного нашли еще 17 полимерных свертков с аналогичным содержимым, общая масса которых превышает 160 граммов.

Томич признался, что наркотики приобрел через интернет-магазин и «работал» курьером, осуществляя их распространение на территории города Томска через тайники-закладки.