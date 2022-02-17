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Общество17 февраля 2022 3:12

В Томской области за 2021 год жители оформили ипотеки на сумму более 35 млрд рублей

Было заключено 13,6 тысяч ипотечных договоров
Ксения Высотина
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Средняя стоимость ипотеки на первичном рынке в течение прошлого года увеличилась на 0,8%, до 6,4%.

Средняя стоимость ипотеки на первичном рынке в течение прошлого года увеличилась на 0,8%, до 6,4%.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области за 2021 год оформили ипотеки на сумму более 35 млрд рублей. Было заключено 13,6 тысяч ипотечных договоров, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

"Средняя стоимость ипотеки на первичном рынке в течение прошлого года увеличилась на 0,8%, до 6,4%. При этом спрос на ипотеку в 2021 году сохранился благодаря льготной программе для новостроек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на начало января 2022 года в ипотечном фонде Томской области было 77 миллиардов рублей, а уровень просрочки в нем снизился до 0,3%.