В Томской области за 2021 год жители оформили ипотеки на сумму более 35 млрд рублей

Средняя стоимость ипотеки на первичном рынке в течение прошлого года увеличилась на 0,8%, до 6,4%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Томской области за 2021 год оформили ипотеки на сумму более 35 млрд рублей. Было заключено 13,6 тысяч ипотечных договоров, сообщает пресс-служба Отделения Томск Банка России.

"Средняя стоимость ипотеки на первичном рынке в течение прошлого года увеличилась на 0,8%, до 6,4%. При этом спрос на ипотеку в 2021 году сохранился благодаря льготной программе для новостроек", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на начало января 2022 года в ипотечном фонде Томской области было 77 миллиардов рублей, а уровень просрочки в нем снизился до 0,3%.