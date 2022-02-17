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Общество17 февраля 2022 2:35

Два пятизвездочных отеля Marriott построят на месте старой томской карандашной фабрики

В ближайшие месяцы начнется стройка
Ксения Высотина
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территорию в 14 гектаров еще в 2019 году приобрела «Аграрная Группа-Капитал», соучредителем которого является председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев. Фото:pixabay.com

территорию в 14 гектаров еще в 2019 году приобрела «Аграрная Группа-Капитал», соучредителем которого является председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев. Фото:pixabay.com

В Томске построят два пятизвездочных отеля сети Marriott. Одно из зданий расположится на месте бывшей карандашной фабрики, сообщает Томск.ру.

Как рассказал Тютюшев, на двух этажах старого здания будет располагаться пятизвездочный бутик-отель сети Marriott, отмечается, что старый фасад будет полностью восстановлен.

Территорию в 14 гектаров еще в 2019 году приобрела «Аграрная Группа-Капитал», соучредителем которого является председатель правления АО «Сибагро» Андрей Тютюшев.

Он рассказал, что на территории будет построено новое 14-этажное здание. Разрешение на строительство получено, на данный момент идет выбор генподрядчика. Уже в ближайшие месяцы стройка начнется.