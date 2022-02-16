Томская область получила 308 млн рублей на тушение пожаров в 2022 году

Вся площадь земель лесного фонда региона составляет 28,8 млн га или 91,5% территории области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Томской области выделили из федерального бюджета 308 млн рублей на тушение пожаров в 2022 году. Сумма выросла в 4 раза по сравнению с 2021 годом, сообщает пресс-служба областной администрации.

-Из бюджета страны мы получили в 4,3 раза больше средств, чем на 2021 год - 308 млн рублей. Собственные средства на охрану лесов в этом году у нас составят почти 100 млн, - сообщил губернатор региона Сергей Жвачкин.

В обладминистрации рассказали, что благодаря этому протяженность наземного патрулирования в Томской области увеличится на 2 209 км, а авиационного - на 853 км. Также добавляется, что в авиационных отделениях будут работать 144 человека, а штат наземной службы превысит 160 человек.

Отметим, что вся площадь земель лесного фонда региона составляет 28,8 млн га или 91,5% территории области.