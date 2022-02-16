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Общество16 февраля 2022 6:01

В Северске изъяли около тонны незаконного алкоголя

Алкогольную продукцию изъяли из в магазинов расположенных по улице Пионерской, Транспортной и проспекту Коммунистической
Ксения Высотина
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В ходе проверки было изъято около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу.

В ходе проверки было изъято около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в городе Северск было изъято и направленно для проведения экспертизы около тонны незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Реализуя оперативную информацию о незаконной продаже алкогольной продукции сотрудники ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск совместно с сотрудниками Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, в магазинах расположенных по улице Пионерской, Транспортной и проспекту Коммунистической, выявлен и задокументирован факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе проверки было изъято около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу.

Возбуждено 5 административных дел.