В Северске изъяли около тонны незаконного алкоголя

В ходе проверки было изъято около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области в городе Северск было изъято и направленно для проведения экспертизы около тонны незаконного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"Реализуя оперативную информацию о незаконной продаже алкогольной продукции сотрудники ОЭБиПК УМВД России по ЗАТО Северск совместно с сотрудниками Департамента лицензирования и регионального государственного контроля Томской области, в магазинах расположенных по улице Пионерской, Транспортной и проспекту Коммунистической, выявлен и задокументирован факт незаконной реализации спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в ходе проверки было изъято около тонны алкогольной продукции, на которую отсутствовала соответствующая документация на продажу.

Возбуждено 5 административных дел.