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Общество16 февраля 2022 4:52

Жильцы дома ул. Интернационалистов, 19/1 жалуются в соцсетях на УК «Жилищник»

По их мнению компания плохо исполняла свои обязанности
Ксения Высотина
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После того, как они решили ее поменять, УК предоставила в департамент протокол с поддельными подписями жильцов о том, что те вновь выбирают ее.

После того, как они решили ее поменять, УК предоставила в департамент протокол с поддельными подписями жильцов о том, что те вновь выбирают ее.

Фото: Ксения Высотина

В Томске жители ул. Интернационалистов, 19/1 жалуются в соцсетях на УК «Жилищник». По их мнению компания плохо исполняла свои обязанности, сообщили в telegram-канале Центра управления регионом.

Отмечается, что после того, как они решили ее поменять, УК предоставила в департамент протокол с поддельными подписями жильцов о том, что те вновь выбирают ее.

По такому поводу ЦУР взял комментарий у заместитель начальника департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Чингиса Цыренжапова.

- Конфликтная ситуация на доме развивается с осени прошлого года. Собственники помещений в доме уже провели четыре общих собрания, что, без сомнений, является их законным правом. Некоторые из них голосуют за одну УК, другие - за вторую УК. Результаты отдельных собраний сейчас обжалуются в суде, - рассказал замначальника департамента ЖКХ.

Он также добавил, что по протоколам двух последних собраний госжилнадзором ведутся проверки.