Житель Асино задержан за кражу имущества, которое он перевозил на велосипеде

В Томской области местный житель города Асино был задержан сотрудниками полиции за кражу имущества. Мужчина неоднократно привлекался к головной ответственности, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

"В ночное время в Томской области сотрудники дорожно-патрульной службы МО МВД России «Асиновский» обратили внимание на гражданина с велосипедом, который что-то перекладывал из мешка в пакет. Поскольку на улице было - 25 градусов, автоинспекторы решили поинтересоваться, откуда и куда движется мужчина", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что после задержания, обвиняемый невнятно пытался объясниться. Он сказал, что велосипед принадлежит знакомой, а в мешках везет домой продукты питания. Однако, когда сотрудники полиции усомнились в его словах, а когда неподалеку в сугробе обнаружили схрон с различным имуществом, поняли, что велосипедист что-то скрывает.

Стражи порядка обнаружили в сугробе 4 кейса с шуруповертами, болгарку, бензопилу, перфоратор, самовар, чайник, одежду. Полицейские выяснили, что имущество мужчина похитил из дома, расположенного по улице 9 Мая города Асино.

Позже выяснилось, что задержанный уже ни раз привлекался к уголовной отнесенности. На данный момент его новое дело передано в суд.