Житель Чаинского района приговорен к тюремному сроку за угон автомобиля со штрафстоянки

Обвиняемого приговорили к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области в Чаинском районе местный 34-летний житель приговорен к тюремному сроку за угон автомобиля со штрафстоянки. При этом мужчина был пьян, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

"Приговором Чаинского районного суда Томской области 34-летний житель Чаинского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (угон) и ст. 2641 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что обвиняемый в алкогольном опьянении пришел на штрафстоянку за своим мотоциклом, но получил отказ. Тогда мужчина сел в чужой автомобиль и уехал.

Обвиняемого приговорили к 7 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управлением транспортными средствами на 2 года 10 месяцев.