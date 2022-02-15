В томском Академгородке защита леса может обойтись в 2 млн рублей

В документации было прописано графическое описание ландшафтов, картографическое описание, материалы, обосновывающие экологическую ценность данной территории и перечень редких растений и животных. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске в Академгородке защита леса может обойтись в 2 млн рублей. В ноябре прошлого года мэрия подготовила и отправила запросы о стоимости документации, сообщил заммэра по архитектуре и строительству Алексей Макаров.

-Средняя стоимость подготовки графического описания местоположения границ, характерных точек ориентировочно составляла 97 тысяч рублей. Средняя стоимость экологического обоснования составила 1 миллион 885 тысяч рублей, - рассказал заммэра.

Алексей Макаров пояснил, что еще в ноябре 2021 года мэрия подготовила и отправила запросы о стоимости документации для получения статуса лесопарка в районе Академгородка.

Он отметил, то в данной документации было прописано графическое описание ландшафтов, картографическое описание, материалы, обосновывающие экологическую ценность данной территории и перечень редких растений и животных.

Также добавляется, что томская организации не выразили коммерческого интереса к выполнению данных работ. В них приняли участие Красноярск и Новосибирск.