В Томске экс-главврач онкологического диспансера и его зам обвиняются в присвоении более 1,9 млн рублей

Всего за период с июля 2018 года по февраль 2020 год, медицинскому учреждению причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн. рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске главврач онкологического диспансера и его заместитель обвиняются в присвоении более 1,9 млн рублей. Прокуратура направила уголовное дело в суд, сообщает ведомство.

"Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного врача и заместителя главного врача по финансово-экономической деятельности ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение)", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что по версии следствия, руководители систематически выплачивали одному из работников завышенные премии, часть из которых в последующем тратилась данным работником на нужды обвиняемых по их указанию, а часть передавалась им в виде наличных денежных средств. Уточняется, что всего за период с июля 2018 года по февраль 2020 год, медицинскому учреждению причинен ущерб на сумму свыше 1,6 млн. рублей.

Помимо этого, обвиняемые получили из кассы учреждения 300 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению. Главврач и его заместитель скрывали это путем фиктивных авансовых отчетов о приобретении учреждением расходных материалов на указанную сумму.

Уголовное дело уже направлено в суд на рассмотрение.