Более 400 томичек сохранили беременность после консультации психолога

На консультации с психологом отправляются женщины решившие прервать беременность при отсутствии на то медицинских показаний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томской области более 400 местных жительницы сохранили беременность после консультации с психологом. Будущее мамы прошли доабортное консультирование, сообщает пресс-служба областной администрации.

"413 жительниц региона отказались от прерывания беременности, пройдя доабортное консультирование с психологом в женских консультациях Томской области", - говорится в сообщении.

В обладминистрации рассказали, что на консультации с психологом отправляются женщины решившие прервать беременность при отсутствии на то медицинских показаний. После беседы со специалистом, начинаются "дни тишины", когда пациентка обдумывает решение.

Добалуется, что после приема женщине дополнительно выдается специально разработанный облздравом совместно с региональным центром медицинской и фармацевтической информации информационный буклет «Женщинам, принимающим самое важное решение в жизни».