Контроль над пятью радиостанциями филиала EMG в Томске получил медиахолдинг «СИБФМгрупп»

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В Томске новосибирский медиахолдинг «СИБФМгрупп» получил контроль над пятью радиостанциями филиала «Европейской медиагруппы» (EMG): «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Дорожное радио» и «Новое радио». Об этом сообщает Тайга.инфо.

Как отметила директор «СИБФМгрупп» Марина Волк, сотрудничество с EMG является «логичным продолжением» развития холдинга как в регионе, так и в Сибири.

Анализируя опыт работы холдинга в Новосибирске, Марина Волк сделала вывод, что реализовывать масштабные проекты возможно при совместной скоординированной работе разных видов медиа.

Также эта работа приводит к синергетическому эффекту, который невозможно достигнуть в пределах одного формата или канала взаимодействия с аудиторией. «Это отражается как на общей узнаваемости всех задействованных брендов, так и на показателях экономической эффективности отдельных структур», - заявила она.

По словам директора филиала EMG в Томской области Светланы Дюсьметовой, радиостанции медиагруппы являются ведущими в регионе, а сотрудничество с новосибирским медиахолдингом нацелено на удержание уже сформированного лидерства.

Преумножить достигнутые результаты возможно только при постоянно развитии и поиске нестандартных решений, отметила Дюсьметова. «Совместная работа с другими типами медиа, входящими в холдинг, позволяет рассчитывать на дальнейший рост всех наших показателей», — отметила она.

Филиал EMG в Томске основан в 2016 году. На сегодняшний день он включает в себя 5 радиостанций: «Европа Плюс», «Ретро FM», «Радио 7 на семи холмах», «Дорожное радио» и «Новое радио».

EMG в Сибири находится под контролем Уральской горно-металлургической компанией (УГМК) и холдингом «СДС-медиа».