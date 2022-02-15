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Общество15 февраля 2022 1:43

В Стрежевом сотрудники Росгвардии задержали женщину за нападение с ножом

Обвиняемая нанесла ножевое ранение мужчине
Ксения Высотина
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Находясь на маршруте патрулирования, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, о том, что на одной из улиц города женщина напала на мужчину.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, о том, что на одной из улиц города женщина напала на мужчину.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Томской области в городе Стрежевой сотрудники Росгвардии задержали местную 43-летнюю жительницу за нападение с ножом, сообщается в ведомстве.

"В Стрежевом сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 43-летнюю женщину, подозреваемую в нанесении ножевого ранения местному жителю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что находясь на маршруте патрулирования, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, о том, что на одной из улиц города женщина напала на мужчину. Ее приметы сразу же передали всем дежурным группам.

Приехав на место, в одном из подъездов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили женщину, на куртке которой была кровь. Подозреваемую задержали и передали в полицию для дальнейших разбирательств.