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Общество14 февраля 2022 2:16

Томская Росгвардия задержала мужчину, который находится в федеральном розыске

Томич обвиняется в имущественном преступлении
Ксения Высотина
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В Томске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 29-летнего мужчину, который в январе текущего года был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

В Томске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 29-летнего мужчину, который в январе текущего года был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Томич обвиняется в имущественном преступлении, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Томске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 29-летнего мужчину, который в январе текущего года был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурный сообщил Росгвардейцам о том, что в Октябрьском районе в одном из подъездов находится пьяный и подозрительный мужчина. После задержания выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.