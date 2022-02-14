Томская Росгвардия задержала мужчину, который находится в федеральном розыске

В Томске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 29-летнего мужчину, который в январе текущего года был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Томске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в федеральном розыске. Томич обвиняется в имущественном преступлении, сообщает пресс-служба ведомства.

"В Томске сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Томской области задержали 29-летнего мужчину, который в январе текущего года был объявлен в федеральный розыск за совершение имущественного преступления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дежурный сообщил Росгвардейцам о том, что в Октябрьском районе в одном из подъездов находится пьяный и подозрительный мужчина. После задержания выяснилось, что гражданин находится в федеральном розыске.